Jacopo Tealdi ospite in studio lunedì 17 ore 21.00

Si chiama WOW Radio ed è il nuovo progetto ideato, prodotto e promosso dall’Associazione culturale Il Canto della Balena in collaborazione con lo studio Bigwave Production in via della Padula 251 a Livorno.

Il prossimo gradito ospite in studio il cabarettista Jacopo Tealdi #quellodellemani lunedì 17 ore 21,00. Non si tratta solo di una nuova Web Radio che si occupa di musica indipendente, ma di un luogo fisico e virtuale dove ritrovarsi per fare e ascoltare buona musica dal vivo, spettacoli e performance di cabaret, raccontare progetti artistici di ogni genere.

Gli spettacoli di Jacopo Tealdi stanno conquistando rapidamente Pubblico e Critica, in Italia e all’estero con innumerevoli sold out. Originalità, comicità, grande abilità e Contenuti estremamente “alti” sono gli elementi che stanno portando Jacopo Tealdi al successo. Cosa direbbero di noi le nostre mani se potessero parlare? Questo il punto di partenza del lavoro di Jacopo, ma è un progetto difficile da raccontare, vedere in scena i personaggi fatti a mano cattura e ipnotizza il pubblico.

La Radio delle Balene

Il denominatore comune sono: la qualità e l’originalità, sono la genuinità di Artisti e la voglia reale di “comunicare e esprimere se stessi”; in un periodo storico in cui i “grandi distributori” e i mercati di riferimento del settore della musica, della cultura e dello spettacolo, stanno tirando i remi in barca e non hanno interesse ad investire in nulla che non sia ciò che passa dal rodato meccanismo di marketing che sono i talent show e tutti quei canali che permettono la vendita di prodotti “usa e getta” con ottimi ricavi, ma scarsi spazi di reale proposta Artistica.

La Web Radio diventa così il megafono del Canto della Balena, un canale libero e indipendente che ha l’ambizione di diffondere e promuovere Progetti, Musica e Parole offrendo nuove modalità di comunicazione. Nel Canto confluiscono tutti coloro che si riconoscono nei valori, negli ideali, nei progetti delle Balene divenendo a tutti gli effetti una “comunità”, sia fisica che virtuale, di cui WoW Radio sarà strumento in cui ascoltare, vedere o raccontarsi in prima persona.

Cosa hanno già prodotto

Wow Radio sta già producendo contenuti di qualità registrando diversi format di Artisti che lavoreranno al palinsesto quotidiano della radio, come ad esempio l’appuntamento, che sarà quotidiano, della cantATTRICE, cantante e cabarettista Manuela Bollani, o le notizie del tg di strada del giovane talento livornese Gabriele Puccetti, o il format in preparazione dedicato e realizzato con il Premio Ciampi, e quello Jazzistico proposto da Andrea Pellegrini e dal conservatorio Mascagni, o ancora il format dedicato ai viaggi del Comico Nico Pelosini. E molto altro ancora, già in registrazione, in questa fase di progettazione e organizzazione che porta alla “messa in onda” della Radio entro fine Estate.

Il format centrale, per il quale lo Studio Bigwave e l’Ass. Il Canto della Balena, hanno deciso di aprire le porte al Pubblico in studio, è: “Balene in Onda” condotto dal noto comico Giovanni Bondi a cui parteciperanno molti nomi noti della Musica e dello spettacolo. Lo show offre al Pubblico una rara opportunità di Ascolto privilegiato (ogni persona tra il pubblico avrà un cuffia individuale), ascoltando sia le gag e le interviste di Giovanni Bondi, che dei veri e propri concerti o spettacoli in cui gli ospiti si esibiranno, in uno studio esteticamente splendido, con piano a coda da concerto, palchetto e luci e una grande regia tecnicamente di altissimo livello.

“Balene in onda” apre quindi le porte ad un ciclo di eventi con nomi eccellenti. Si parte dal Cabaret fatto a mano di Jacopo Tealdi #quellodellemani, lunedì 17 ore 21.00

I prossimi appuntamenti

Dopo #quellodellemani tante altre sorprese. Ecco i prossimi appuntamenti con la musica dal vivo in studio e i grandi ospiti della rubrica Balene in onda live show

24 aprile ore 21:00 Porfirio Rubirosa “Il furore composto”

29 aprile ore 21:00 Michele Cosentino “Capezzoli tour 2023”

30 aprile ore 21:00 ospite speciale: Frida Bollani Magoni

04 maggio ore 21:00 Luca o’ Zulú Persico “ Vio-lenti”

16 maggio ore 21:00 tre ospiti d’eccezione: Ares Tavolazzi, Nico Gori e Piero Frassi

18 maggio ore 21:00 Alfio Antico “Anima N’gignusa” con Amedeo Ronga, Raffaele Brancati e Paolo Sorge

Ma non è tutto, le Balene aprono le porte della radio ed invitano artisti e operatori del settore a far parte di questo progetto valutando proposte di format, candidature come conduttori, come tecnici o artisti.

Per info e prenotazioni scrivere a: Ilcantodellabalena.artelibera@gmail.com

Oppure su Messenger, tramite il gruppo FB “Il Canto della Balena”

Radio WOW

Altri articoli dietrolaradio su Dietro la Notizia