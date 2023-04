«November – I Cinque Giorni Dopo il Bataclan» realizzato da Cédric Jimenez, esce nelle sale italiane il 20 Aprile.

Cédric Jimenez descrive in modo cronologico le indagini nelle poche ore e nei giorni successivi ai 6 attacchi terroristici parigini del 13 novembre 2015.

Sensazionale e sbalorditiva l’attivazione di tutti i servizi di intelligence e di polizia, le intercettazioni, le visite in carcere ai vari presunti collaboratori, fino al rintracciamento dei due terroristi in fuga a Parigi.

C’è indubbiamente un ritmo in questo film, che si apre con una caccia fallita ad Atene qualche anno prima degli attentati e si conclude con l’esplosione di un nascondiglio a Saint Denis. La regia di Jimenez padroneggia le scene d’azione, con una sincera ammirazione-emulazione per il grande spettacolo americano.

Anche se conosciamo la storia, la seguiamo con interesse, ed è efficace. Nonostante occorra dire che è comunque incredibile che i due terroristi principali riescano a rimanere nascosti tra i consumatori di crack sotto una tangenziale e vengono individuati grazie soprattutto alla collaborazione di una sola giovane donna, amica di una cugina di uno dei due terroristi.

Il film non vuole evidentemente sottolineare chi è protagonista, perché se ci sono Sandrine Kiberlain, molto convincente, e Jean Dujardin, appropriato alla parte, che sembrano molto importanti perché rispondono a molte telefonate, indossano abiti eleganti e fanno discorsi davanti a persone in uffici pieni di schermi che trasmettono François Hollande in TV, in fondo, non sappiamo esattamente il nome esatto del ruolo che ricoprono.

Forse è proprio questo che risulta nel film poliziesco di Jimenez: il film sta dicendo, che loro sono le “guide”, i “comandanti”, lo Stato francese, e che tutto l’ensemble riesce a gestire ottimamente squadre di poliziotti, reagendo in maniera competente a tutto.

Il film è una preziosa testimonianza di come poteva essere gestita l’intera situazione.

Ciò nonostante, lo consigliamo, perché le vittime sono esistite, così come la sala spettacolo del Bataclan e i café coinvolti di Saint-Denis, oggi, fortunatamente, aperti e ricchi di eventi.

