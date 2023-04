In tutti i palazzetti verrà dedicato un momento a Julia

Rinviata Gara 1 di Playoff Scudetto tra Chieri e Novara a mercoledì 19 aprile. Fabris: “La nostra vicinanza alla famiglia e a quanti le hanno voluto bene. Serve una seria riflessione di tutti su come accompagnare la crescita personale e sportiva delle giovani atlete”

In merito alla tragica notizia della scomparsa di Julia Ituma, giocatrice dell’Igor Volley Novara, la dichiarazione di Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile: “Non è semplice ritrovare le parole, le ragioni per andare avanti, tornare a giocare nel nostro caso, di fronte a tragedie della vita che ci annichiliscono e ci colpiscono, imprevedibilmente, improvvisamente, apparentemente senza un perché.

La notizia della morte di Julia Ituma ha avuto questo effetto, in quello che sembrava un normale giovedì di aprile, dopo una partita di Champions. È entrata in maniera dirompente, lacerante per tutto il mondo della pallavolo e dello sport italiano, colpito dal dolore straziante, scioccante, per la perdita di una figlia, un’amica, una compagna, una promessa con la prospettiva di un grande futuro nella pallavolo italiana.

È necessario preoccuparsi della crescita personale e sportiva delle giovani atlete

La Lega Pallavolo Serie A Femminile rinnova la vicinanza alla famiglia, alle compagne e a tutti quelli che la conoscevano. Questo tragico evento ora ci obbliga tutti, Istituzioni e Società sportive, dirigenti, adulti, genitori, media, ad una maggiore riflessione, ad un serio approfondimento sulla necessità di preoccuparsi del percorso di crescita innanzitutto personale e poi sportiva delle giovani atlete. Questo è l’impegno principale che la Serie A Femminile assume oggi di fronte a questa tragica vicenda. Siamo tutti consapevoli come tutto ciò sia insufficiente ma confidiamo che il nostro impegno possa arrivarti dovunque tu sia. Ciao Julia”.

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile il quale, dopo aver raccolto il parere delle Istituzioni sportive nazionali, delle squadre impegnate nella fase dei playoff, sentite e condivisa la decisione con le Società Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri, valutata la situazione generale, organizzativa, regolamentare e di gestione degli impianti, ha proposto e condiviso con la Federazione Nazionale di Pallavolo (FIPAV), il rinvio di Gara 1 tra Chieri e Novara a mercoledì 19 aprile.

In tutti i palazzetti verrà dedicato un momento a Julia

Nelle partite del weekend, oltre al minuto di silenzio previsto dalla FIPAV, le giocatrici scenderanno in campo con il lutto al braccio. In tutti i palazzetti verrà dedicato un momento a Julia, con una foto proiettata sui maxischermi mentre sui led passerà una scritta in suo ricordo. Lo speaker ricorderà Julia e non verrà diffusa musica negli impianti in questo turno dei Campionati di Serie A1 e A2.

