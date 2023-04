«Il marito di Lolò», racconto ispirato alla vita della pornostar Lolo Ferrari dal 21 aprile al 14 maggio 2023

André Borlat è un uomo di mezza età. Costretto a rinunciare al suo mestiere di fornaio a causa di un’invalidante allergia alla farina, vive di una modesta pensione anticipata.

Trascorre le sue giornate filmando esposizioni di fiori e “masturbandosi un po’”, una volta tornato a casa. Ma soprattutto scrivendo lettere al grande amore della sua vita: Lolo Ferrari, la donna col secondo più grande seno del mondo – incrociata per caso sulle pagine patinate di alcune riviste specializzate.

Antoine Jaccoud regala al personaggio di Borlat un linguaggio spudorato, ma non scurrile. E Andrè Borlat utilizza questa lingua, quasi fosse un bambino dinnanzi alle grandi domande sull’esistenza: perché siamo soli? Che cosa è la felicità? Perché fa tutto così male? Resisteremo fino alla fine? C’è una via d’uscita dalla miseria sessuale? E soprattutto e più volte: Che cos’è l’amore?

Protagonista di questa straordinaria prova d’attore un intenso Pietro Micci, attore e performer duttile e moderno con diverse esperienze di teatro e teatro-danza all’estero, soprattutto in Germania, già diretto da Andrée Ruth Shammah in Una notte in Tunisia di Vitaliano Trevisan, al fianco di Alessandro Haber, Ondine di Jean Giraudoux, Lulù di Carlo Bertolazzi e La Locandiera di Carlo Goldoni e da Giampiero Solari in Il Don Giovanni, Nozze e Il borghese gentiluomo.

Teatro Franco Parenti

Prezzi

intero 18,50€ + 1,50€ quota energia; under26/over65 15€; convenzioni 15€

Durata spettacolo: 1 ora

Info e biglietteria via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it www.teatrofrancoparenti.it

