L’oramai imminente asta primaverile di Old Masters di Bertolami Fine Art (sarà battuta oggi giovedì 27 aprile) continua a riservare sorprese. Alla notizia della rimarchevole presenza in catalogo di un capolavoro inedito di Romanino si aggiunge quella di una clamorosa attribuzione ad Artemisia Gentileschi per un piccolo rame di squisita fattura, in prima battuta schedato dagli esperti di Bertolami come un’anonima produzione di Scuola romana del XVII Secolo.

Insistenti rumors internazionali hanno da subito accreditato la notizia della presenza nel catalogo dell’asta di un inedito di Artemisia. L’interesse creatosi attorno all’opera ha indotto Luca Bortolotti, responsabile del dipartimento di arte antica della casa d’aste romana, a procedere a studi più approfonditi: “La trasparenza della vendita pubblica all’incanto è spesso la molla di nuove scoperte e significativi approfondimenti nel campo degli studi di storia dell’arte.

L’opera in vendita dopo un’attenta analisi

Da quando poi le case d’asta si sono appropriate di tecnologie di vendita online tra le più innovative, ogni opera pubblicata nei nostri cataloghi è sotto gli occhi dei conoscitori e degli studiosi di ogni parte del mondo, una congiuntura davvero favorevole dal punto di vista scientifico.

L’attenzione che gli esperti internazionali hanno immediatamente riservato a quel rettangolino di 13×18 cm ci ha ovviamente messo nella condizione di dover procedere a un approfondimento. Di concerto con i proprietari abbiamo ritirato il rame dall’asta per sottoporla a un’analisi in grado di supportare i rumors che arrivavano della comunità dei conoscitori.

La scoperta di una corposa trama di relazioni tra il nostro “Fanciullo dormiente” e un piccolo rame autografo di Artemisia di recente acquistato dal Museum of Fine Arts di Boston ci induce ora a riproporre l’opera in vendita con una attribuzione alla pittrice caravaggesca”.

Giovedì 27 aprile il piccolo rame sarà pertanto posto in vendita con l’attribuzione ad Artemisia Gentileschi – anzi, Gentilesca, come lei si firma nell’esemplare di Boston sottolineando la connotazione di genere – e con una stima più alta. Più alta ma non di troppo, visto che è stata portata a 12.000/25.000 euro, perché, spiegano dalla casa d’aste:

“Le nostre stime allo stato attuale delle conoscenze sul dipinto vogliono dire poco. La verità è che il prezzo si formerà in asta. La gara sarà, come sempre, il momento della verità, quello in cui capiremo sino a che punto il piccolo mondo dei collezionisti di Old Masters sarà disposto a scommettere sul nome di Artemisia. Dopo di che la parola passerà agli esperti della pittrice per le approfondite analisi che questa deliziosa pittura su rame indubbiamente merita”.

Bertolami Fine Art

Altri articoli di Arte su Dietro la Notizia