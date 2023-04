Festival Orlando: dal 30 aprile al 7 maggio a Bergamo, quest’anno Capitale Italiana della Cultura insieme a Brescia, si svolgerà la decima edizione.

Per il suo decennale il festival propone undici giorni di cinema, danza, arte, teatro e incontri per riflettere sull’identità, per mettere in discussione i propri punti di vista, per approfondire le tematiche legate al corpo, agli orientamenti sessuali e alle dinamiche di potere.

L’edizione 2023 del Festival ORLANDO, promosso da Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e Laboratorio 80 con il sostegno del Comune di Bergamo e con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente contro l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo.

