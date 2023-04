Da oggi 5 aprile è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali via BMG il singolo “Like an Animal“, l’esplosivo brano con cui i toscani PIQUED JACKS hanno convinto tutta la giuria di Una voce per San Marino battendo gli altri 20 concorrenti in finale e aggiudicandosi così un biglietto aereo che li porterà a esibirsi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023 (dal 9 al 13 maggio a Liverpool).

I PIQUED JACKS si esibiranno live durante la seconda serata delle semifinali prevista per giovedì 11 maggio, in diretta su Rai 2 e San Marino RTV.

Altri prestigiosi palchi hanno ospitato negli anni il loro sound esplosivo: Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, MMB Bucharest, Liverpool Sound City, SXSW e Mondo NYC (USA).

Ma non solo, durante la loro lunga gavetta hanno avuto l’occasione e l’onore di collaborare con artisti di fama internazionale: il loro ultimo album, Synchronizer (2021), vede alla produzione lo zampino di Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari).

