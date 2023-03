Sciopero Orsa domenica 19 marzo. Ripercussioni ferroviarie

Trattandosi di una giornata festiva, non sono attuabili fasce di garanzia

Interessati anche i servizi effettuati da personale Trenord da e per Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e il servizio TILO in Italia

A causa di uno sciopero indetto dal sindacato Orsa per l’intera giornata di domenica 19 marzo, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire significative limitazioni e cancellazioni.

Trattandosi di uno sciopero indetto in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia.

Lo sciopero riguarderà anche i servizi effettuati da personale Trenord che collegano la Lombardia alle regioni limitrofe – Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte – e i collegamenti transfrontalieri TILO con il Canton Ticino, nelle sole tratte italiane.

Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, per tutta la durata dell’agitazione per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie; per corse non effettuate tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 saranno previsti collegamenti su bus con fermata a Varese e Gallarate.

Domenica 19 marzo, per la concomitanza dello sciopero con la “Stramilano 2023”, gli autobus sostitutivi delle corse non effettuate fra Milano Cadorna e Malpensa dall’inizio del servizio avranno origine e destinazione da Lampugnano, collegata a Cadorna dalla metropolitana M1.

Al termine della manifestazione, dopo le ore 13, il servizio sostitutivo avrà regolarmente origine e destinazione in Via Paleocapa 1, a partire dalle corse 345 (Milano Cadorna 13.27-Malpensa Aeroporto T1 14.04) e 344 (Malpensa Aeroporto T1 12.56-Milano Cadorna 13.34).

Gli aggiornamenti sulla circolazione saranno comunicati in tempo reale su trenord.it e sull’App Trenord. Si invitano i viaggiatori nelle stazioni a prestare attenzione agli annunci sonori e agli avvisi diffusi sui monitor.

Si segnala che domenica 19, in concomitanza con lavori di potenziamento infrastrutturale a Gallarate e Monza programmati e già comunicati da RFI, la circolazione delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino, Milano-Varese-P.Ceresio, TILO S30 Gallarate-Luino-Cadenazzo/Bellinzona, TILO S50 Malpensa-Bellinzona/Biasca/Airolo, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Bergamo via Carnate, S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco subirà modifiche. I dettagli sulle variazioni sono disponibili su sito e App Trenord.

