Da ieri 17 marzo 2023, è su tutte le piattaforme digitali “Eager eyes“, il primo singolo dei Masseduction. Un nuovo capitolo per la band militante nella scena underground di Roma che aveva esordito nell’estate del 2022 con una cover di “NDA” di Billie Eilish, a cui segue Bells in Santa Fe di Halsey, collegandosi all’influenza di artisti del calibro sulla scia di Nothing But Thieves, Royal Blood o Lenny Kravitz.

“Eager Eyes” mostra le capacità dei Masseduction nel creare potenti brani rock che colpiscono al primo ascolto. Nel muro sonoro trovano spazio piccoli inserimenti di synth che aiutano i riff e le melodie a ricreare l’immaginario notturno e spavaldo della canzone: una potente metafora sonora che ci conduce con una serie di flashback nella notte più folle di sempre dove tutto può succedere: ad esempio come convincere il buttafuori del club più esclusivo a farci entrare al primo tentativo, rubare la scena a tutti i partecipanti in pista e diventare in un attimo la star della serata.

Registrata al Merlo Recording Studio di Roma con l’aiuto di Luca Scarfidi e Mattia Micalich, la canzone è stata mixata da Walter Babbini al Purple Mix di Guidonia e finalizzata dal noto mastering engineer John Davis presso il Metropolis Studio di Londra.

“Probabilmente senza la pandemia questa band non sarebbe mai esistita” dicono scherzosamente i Masseduction di loro stessi per raccontare la genesi del gruppo.

Nel momento in cui non era possibile suonare dal vivo, la voglia di scrivere musica ha fatto sì che il cantante Giordano Giacchetti, il chitarrista Salvatore Dragone e il bassista Lorenzo Galante si conoscessero dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato su un gruppo per musicisti di Roma.

L’identità del trio si traduce in una contaminazione del rock col pop, due generi altamente ricettivi a diversi linguaggi e immagini. Se da una parte la libertà di espressione del primo può generare una forte connessione sia con cultura di massa che con le tendenze di nicchia, per i Masseduction è altrettanto importante non accettare il conformismo culturale mainstream.

https://www.instagram.com/masseductionofficial/

