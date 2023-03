Quarto Grado. Grazia Prisco, un giallo ancora da decifrare

Venerdì 31 marzo, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”

Conducono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Grazia Prisco: la donna, ottantenne, era fuggita da Sarno (SA) con un coetaneo, a bordo di un Apecar, ed è poi stata ritrovata cadavere in un bosco. Quello che non torna, in un giallo ancora tutto da decifrare, è il luogo in cui è stato rinvenuto il corpo della Prisco.

Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich. La Procura ha chiesto l’archiviazione per suicidio ma, per chi la conosceva, le modalità non sono convincenti. Intanto, Claudio Sterpin, l’amico del cuore, non si arrende e insiste: «È stata eliminata».

A “Quarto Grado”, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

