Una donna polacca è stata condannata a otto mesi di servizi sociali per aver aiutato illegalmente un’altra donna ad abortire.

L‘aborto è stato quasi completamente vietato in Polonia e Justyna Wydrzynska è la prima attivista a essere processata per aver aiutato una donna incinta.

In Polonia, infatti, fornire aiuto può comportare fino a tre anni di carcere. La donna a cui Wydrzynska ha inviato le pillole non ha poi abortito.

Funzionari dell’ONU, ginecologi e gruppi per i diritti umani avevano fatto appello affinché il caso venisse archiviato.

La signora Wydrzynska, che ricorrerà in appello contro il verdetto, ha dichiarato di aver inviato una confezione di pillole abortive alla donna incinta quando ha scoperto che aveva una relazione violenta.

La donna coinvolta, chiamata Ania, che non è il suo vero nome, aveva programmato di recarsi in una clinica in Germania per interrompere la gravidanza, ma non ha potuto viaggiare quando è stato imposto il blocco Covid-19. Ha quindi cercato aiuto online.

La signora Wydrzynska, che lavora con l’Abortion Dream Team, ha detto di aver deciso di inviare le pillole ad Ania per darle la possibilità di scegliere. Lei stessa aveva subito abusi dal padre dei suoi figli e aveva tenuto nascosto il suo aborto.

Quando il compagno di Ania ha scoperto le pillole, le ha confiscate e ha denunciato l’attivista alla polizia. Secondo quanto riportato, la donna non ha mai avuto il bambino, causa aborto spontaneo.

Rivolgendosi al tribunale, la signora Wydrzynska ha dichiarato di essere innocente e che lo Stato ha deluso lei, Ania e altre donne, come ha riferito il sito polacco Oko.press: “Sono stata spinta dal desiderio di aiutare, quando nessun altro voleva o poteva farlo”.

I manifestanti si sono radunati fuori dal tribunale di Varsavia con striscioni Jak Justyna (Io sono Justyna) e Amnesty International ha condannato la sentenza come un “deprimente punto morto nella repressione dei diritti riproduttivi in Polonia“.

Dal 2020, l’aborto in Polonia è consentito solo in caso di stupro o incesto o quando la gravidanza mette in pericolo la salute della madre.

Solo Malta ha leggi più severe sull’aborto nell’Unione Europea e la decisione ha provocato ampie proteste in Polonia.

