Ponte Polì pronto domenica: modifiche al traffico da venerdì

Il ponte ciclopedonale di via Brodolini che collega la via al parco Polì, sarà posizionato domenica 19 marzo.

Le operazioni di posa inizieranno nella prima mattinata di domenica e si protrarranno per alcune ore. Per consentire il montaggio, il sollevamento e il posizionamento del nuovo manufatto si rende necessario attuare alcune modifiche viabilistiche per permettere l’esecuzione in sicurezza di tutte le operazioni.

Modifiche alla viabilità

Dalle 8 di venerdì 17 marzo alle 18 di domenica 19 marzo è prevista la chiusura al transito e il divieto di sosta nel parcheggio antistante il civico 15 di via Brodolini che sarà destinato ad area di cantiere per il deposito e il montaggio della nuova passerella.

Dalle 7 di domenica 19 marzo fino a fine lavori sarà chiusa al transito di veicoli e pedoni il tratto di via Brodolini compreso tra la rotatoria del Polì e quella in prossimità del supermercato In’s.

Via Brodolini e via Cavour

In via Brodolini all’intersezione con via Cavour, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Brodolini e diretti a Milano; potranno proseguire a destra, in direzione del centro cittadino, i veicoli in uso ai residenti; è istituito l’obbligo di proseguire dritto o svoltare a sinistra per i veicoli provenienti da via Cavour / centro città ed è istituito l’obbligo di svolta a dx per i veicoli provenienti da via Cavour / periferia / Cormano e diretti a Bollate; potranno proseguire dritto, in direzione Centro, solo i veicoli in uso ai residenti.

Via Bovisasca

In via Bovisasca all’intersezione con via Polveriera è istituito l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Bovisasca / Milano, ad eccezione dei veicoli in uso ai residenti ed è istituito l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Via Polveriera, ad eccezione dei veicoli in uso ai residenti. Di fatto, a causa dell’interruzione viabilistica del tratto di via Brodolini compreso tra le due rotatorie in zona lavori, per tutta la durata delle operazioni di posizionamento della nuova passerella, il traffico sarà deviato su un bypass formato da via Cavour – ex SS35 Comasina e via Polveriera in entrambi i sensi di marcia.

Sarà comunque garantito il transito in direzione del centro città mediante apposite indicazioni segnaletiche sul posto.

La nuova passarella ciclopedonale

sostituisce il vecchio manufatto in legno che presentava uno stato di ammaloramento che ne comprometteva la staticità e sarà costruita in acciaio dipinto di bianco, un materiale con caratteristiche di maggiore resistenza all’usura e un colore che renderà leggero l’impatto visivo.

Oltre a ripristinare la possibilità alla mobilità dolce di raggiungere il parco Polì in totale sicurezza, la nuova passerella sarà dotata di un innovativo impianto di illuminazione a led che, oltre ad illuminare il camminamento, offrirà la possibilità di personalizzare il manufatto con illuminazioni “speciali” da utilizzare in occasione di particolari eventi o ricorrenze, esattamente come avviene per le illuminazioni personalizzabili dei grandi edifici che caratterizzano, per lo più, le grandi città.

Comune di Novate Milanese

