È stato trovato morto dopo sette mesi, in un appartamento di Novara, Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione, di 83 anni. Non aveva amici e parenti in città. Il decesso per cause naturali, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe al mese di agosto.

Il giornalista aveva collaborato in passato con L’Espresso, La Notte, Il Giorno e l’Ansa occupandosi specialmente di Motori avendo avuto un passato come pilota di automobilismo.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia