La popstar multiplatino Taylor Swift continua a sorprendere il suo pubblico: in occasione dell’inizio del suo “Eras Tour” in Nord America, l’artista ha pubblicato quattro nuove canzoni: “Eyes Open (Taylor’s Version)”, “Safe & Sound (feat. Joy Williams and John Paul White) (Taylor’s Version)”, “If This Was A Movie (Taylor’s Version)” e “All Of The Girls You Loved Before”. A partire da oggi, inoltre, è disponibile in radio “Lavender Haze”, singolo di Taylor Swift tratto dal suo ultimo album di successo “Midnights”, pubblicato lo scorso ottobre.

In occasione dell’uscita dei nuovi brani, di cui tre sono “Taylor’s Version” di canzoni già edite, continuando così il percorso di remake e ripubblicazione della sua intera discografia, sono state rilasciate tre fixed playlist dedicate.

“The More Fearless (Taylor’s Version) Chapter”, a cui si aggiunge “If This Was a Movie (Taylor’s Version)”, pubblicata in origine nel 2011 all’interno del terzo album di Taylor “Speak Now”.

“The More Lover Chapter”, con all’interno l’inedita “All Of The Girls You Loved Before”, il cui sound si immerge perfettamente nella cornice dell’album “Lover”, di cui è rimasta traccia non pubblicata fino ad ora.

“The More Red (Taylor’s Version) Chapter”, nella quale si inseriscono le “Taylor’s Version” di “Eyes Open” (vincitore del Teen Choice Awards del 2012 come “miglior singolo di un’artista femminile”) e “Safe & Sound” (vincitore del Grammy Awards 2013 come “miglior canzone scritta per Visual Media”), singoli originariamente pubblicati per la colonna sonora del film “The Hunger Games”.

Lavender Haze

“Lavender Haze”, brano da oltre 323 milioni di stream su Spotify e da ieri disponibile nelle radio italiane, è la traccia di “Midnights” dal sound più elettronico, con influenze synth pop. Il videoclip, pubblicato il 27 gennaio con già oltre 24 milioni di visualizzazioni, vede l’artista muoversi in paesaggi onirici, fluttuare tra le nuvole, fino a toccare le stelle e immergersi in vasche floreali, metafore della dolce foschia in cui si è avvolti quando si è innamorati.

Oltre alla versione originale contenuta nell’album, l’artista ha rilasciato un bundle con alcuni remix di “Lavender Haze”: Tensnake remix, Snakehips remix, Jungle remix e Felix Jaehn remix. Taylor Swift ha pubblicato altri due videoclip legati alle canzoni di “Midnights”: “Anti-Hero” (certificato disco d’oro in Italia, oltre 115 milioni di visualizzazioni e 662 milioni di stream su Spotify) e “Bejeweled” (oltre 46 milioni di visualizzazioni, 220 milioni di stream su Spotify).

Midnights

“Midnights” è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni “Taylor’s Version” di “Fearless” e “Red” e dopo i successi ottenuti con “folklore” (disco d’oro in Italia) ed “evermore”. Il nuovo progetto, prodotto insieme a Jack Antonoff con la partecipazione, tra gli altri, di Lana Del Rey e Zoë Kravitz, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. Poco dopo l’uscita dell’album, è stata rilasciata in digitale la deluxe edition “Midnights (3am Edition)” contenente altre 7 canzoni inedite.

Taylor Swift

