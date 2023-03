Ultimamente si parla molto di un farmaco antidiabetico, utilizzato per perdere peso. Semaglutide (Ozempic®) è un farmaco indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico. Agisce stimolando la secrezione di insulina e inibisce la secrezione di glucagone da parte del pancreas quando la glicemia è elevata.

Alcuni studi ne hanno confermato l’efficacia anche per la perdita di peso corporeo, sia nei soggetti con diabete sia in soggetti non diabetici. Semaglutide riduce il peso corporeo e la massa grassa mediante un ridotto introito calorico grazie a una diminuzione generale dell’appetito. Inoltre, riduce la preferenza per gli alimenti ad alto contenuto di grassi. Il farmaco è frutto della ricerca della società farmaceutica danese Novo Nordisk, leader mondiale nel settore della diabetologia.

In Italia è disponibile in soluzione iniettabile in penna preriempita e la somministrazione è per via sottocutanea una volta alla settimana. Esiste anche una formulazione orale di semaglutide (Rybelsus). Ad oggi, in Italia semaglutide non è approvato per il controllo dell’obesità, mentre è stato approvato per questa indicazione dalla FDA statunitense nel giugno 2021 e in Europa dalla EMA nel gennaio 2022.

L’efficacia e la sicurezza di semaglutide per la gestione del peso

L’efficacia e la sicurezza di semaglutide per la gestione del peso in associazione a un ridotto apporto calorico e a un aumento dell’attività fisica sono state valutate in diversi studi clinici. È stato dimostrato che il trattamento con semaglutide comporta una perdita di peso del 15% e miglioramenti significativi nella circonferenza vita, nella pressione sanguigna sistolica e nella funzionalità fisica rispetto al placebo.

L’efficacia è stata dimostrata indipendentemente da età, sesso, razza, etnia, peso corporeo basale, BMI, presenza di diabete di tipo 2 e livello di funzionalità renale. Una perdita di peso relativamente superiore è stata osservata in donne e pazienti non affetti da diabete di tipo 2 nonché nei soggetti con un peso corporeo basale inferiore.

La perdita di peso e i benefici cardiometabolici tuttavia si esauriscono entro un anno dalla sospensione del farmaco.

Carenza del farmaco in Italia

L’utilizzo di semaglutide è aumentato a dismisura in tutto il mondo ed anche in Italia.

La situazione è da imputarsi all’aumento della domanda di questo farmaco off-label, cioè per un uso diverso da quello per il quale è stato autorizzato (diabete). In particolare spesso viene prescritto ai pazienti per la gestione del peso.

Recentemente l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l’azienda produttrice Novo Nordisk hanno inviato una nota informativa invitando il personale sanitario, vista la carenza, a evitare qualsiasi altro uso che possa mette a rischio la disponibilità di Ozempic per la popolazione indicata. Si prevede che la carenza continuerà per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale.

Altri articoli di Salute su Dietro la Notizia