Dopo i successi dei concerti alla Carnegie Hall di New York, l’invito a esibirsi alla Cadogan Hall di Londra (prestigiosa residenza della Royal Philharmonic Orchestra), il ritorno nella sua città, Milano, al Conservatorio G. Verdi e la tournée mondiale, ROBERTO CACCIAPAGLIA torna ad esibirsi in Italia nei teatri con INVISIBLE RAINBOWS, quattro date speciali in cui presenterà l’omonimo album.

Verona, Roma, Bologna e Milano sono le quattro città che ospiteranno i concerti in cui l’artista, accompagnato da una formazione di archi e postazione elettronica, eseguirà per la prima volta i nuovi brani contenuti nel suo ultimo progetto discografico e proporrà i successi più significativi del suo repertorio.

Queste le quattro date annunciate, prodotte e organizzate da International Music and Arts:

19 maggio – Teatro Ristori, VERONA

24 maggio – Auditorium Sala Petrassi, ROMA

25 maggio – Teatro Duse, BOLOGNA

26 maggio – Conservatorio Sala Verdi, MILANO

I biglietti per le quattro date sono disponibili in prevendita su TicketOne.it (la data di Bologna anche su Vivaticket.com) e nei punti vendita autorizzati. Per dettagli e info sui biglietti e le prevendite, consultare i siti: www.internationalmusic.it e www.robertocacciapaglia.com.

«Condividere qualcosa di essenziale, di magico, può risvegliare, farci scoprire dimensioni insondabili – dichiara Roberto Cacciapaglia – creare mondi nell’invisibile attraverso la musica. Questo è quello che ho pensato e vorrei sperimentare durante i concerti di Invisible Rainbows».

www.robertocacciapaglia.com

www.facebook.com/RobertoCacciapaglia

www.instagram.com/robertocacciapaglia/

www.youtube.com/user/webcacciapaglia

Altri areticoli di Musica su Dietro La Notizia