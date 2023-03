Ambra e Arianna Scommegna a teatro per parlare di bullismo

Di grande impatto emotivo torna al Carcano di Milano Il nodo tratto da un testo dell’autrice statunitense Johanna Adams e abilmente messo in scena dalla regista Serena Sinigaglia.

Tutto si svolge in un’aula di una scuola media, scarnamente rappresentata sul palcoscenico da un pavimento convesso, semisferico: una sorta di collina con piccoli banchi monoposto.

Due donne: una insegnante (Arianna Scommegna) e una madre (Ambra Angioini) si fronteggiano con dialoghi estremamente concitati, forti e crudi su un tema drammatico e attuale quale il bullismo. La madre ha bisogno di capire perché suo figlio sia stato sospeso e sia tornato a casa pieno di lividi: vittima o molestatore?

Una forte tensione divide le due donne e dalla crudezza del loro dialogo emergono lentamente piccoli elementi che fanno capire che, a seguito dell’evento, il ragazzino ha commesso qualcosa di tremendo e irreversibile. Ma di chi è la colpa?

E qui si solleva un tema di riflessione sul ruolo dei genitori e degli insegnati nella formazione degli adolescenti lasciando comunque la domanda finale aperta: chi ha sbagliato? di chi è la responsabilità?

Interessanti le parole di Serena Sinigaglia: “Il nodo non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano. Osa porsi le domande assolute come accade nelle tragedie greche, cerca le cause e non gli effetti” poiché “educare la generazione di domani è la più sacra, la più alta responsabilità umana. Trascurarla è un atto gravissimo che porta ineluttabilmente ad altrettante gravissime conseguenze.”

In una sala particolarmente gremita è stato toccante vedere non solo adulti ma anche tante giovani scolaresche accompagnate a confrontarsi con un discorso così complesso: si parla infatti di violenza, di innamoramento, di omosessualità e addirittura di stupri fino al suicidio come estrema conseguenza del bullismo. La scenografia così nuda e l’abilità delle due attrici nel reggere un’ora e mezzo di dramma con momenti di tensione molto forte hanno consentito al pubblico di concentrarsi sul contenuto, non certo facile e leggero, che lascia un segno suscitando riflessioni e dibattiti.

Elena Gaggini

Teatro Carcano

Altre recensioni di teatro su Dietro la Notizia