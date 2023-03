Banchieri in Svizzera accusati pe occultare patrimonio Putin

Un cittadino svizzero e tre russi, in tribunale in relazione ai conti intestati all’amico di Putin, Sergei Roldugin.

Quattro banchieri sono comparsi in un tribunale svizzero con l’accusa di aver contribuito a nascondere decine di milioni di franchi per conto di Vladimir Putin.

Gli uomini, che ricoprivano ruoli di responsabilità presso la filiale svizzera della Gazprombank russa, sono accusati di aver aiutato Sergei Roldugin – un amico intimo del presidente russo che è stato descritto come “il portafoglio di Putin” – a spostare milioni di franchi attraverso conti bancari svizzeri senza i dovuti controlli.

Gli uomini – tre russi e un cittadino svizzero che non può essere identificato, a causa delle restrizioni imposte dalla Svizzera – sono comparsi mercoledì presso il tribunale distrettuale di Zurigo. Hanno negato le accuse.

Roldugin, padrino della figlia maggiore di Putin, Maria, avrebbe depositato 50 milioni di dollari su conti svizzeri tra il 2014 e il 2016 senza alcuna spiegazione credibile sulla provenienza del denaro.

Avrebbe inoltre pianificato di versare più di 10 milioni di dollari all’anno su conti svizzeri attraverso una complessa rete di società di comodo.

I procuratori svizzeri hanno dichiarato alla corte che i banchieri non hanno fatto abbastanza per determinare l’identità del vero proprietario effettivo dei fondi.

Roldugin, violoncellista e direttore d’orchestra, ha dichiarato in precedenza al New York Times di non essere un uomo d’affari e certamente non un milionario.

Il Cremlino ha precedentemente respinto le informazioni che i fondi di Roldugin siano legati al leader russo come.

Secondo il Cremlino, le finanze di Putin sono di dominio pubblico, poiché egli ha regolarmente dichiarato i suoi beni e il suo stipendio agli elettori russi.

