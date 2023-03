Il nome di Domenico Falcone, giovane bollatese rimasto ucciso in un regolamento di conti tra clan più di 30 anni fa, è stato inserito ufficialmente nell’elenco nazionale delle vittime innocenti delle mafie predisposto e curato dalla Associazione fondata da Don Luigi Ciotti, Libera contro le mafie.

Da quest’anno, dunque, anche il suo nome, insieme a quello delle oltre 1.100 vittime di mafia, verrà letto in tutta Italia proprio in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno che si celebrerà il prossimo 21 marzo.

Un risultato molto importante nonché un’enorme soddisfazione per l’Amministrazione di Bollate, e in particolare per l’Assessore alla Legalità Ida De Flaviis e per il Presidente Jordan Cozzi con la Vicepresidente Laura Bergamini e tutta la Commissione antimafia, i quali da più di un anno hanno lavorato, in collaborazione con Libera contro le Mafie, per ottenere questo importante riconoscimento, ora arrivato.

“Un risultato importantissimo – dicono il Sindaco Francesco Vassallo e l’Assessore Ida de Flaviis – perché è necessario dare segnali positivi che servano a diffondere e sostenere un maggior senso di Giustizia e di Legalità, senza abbassare lo sguardo e senza avere paura”.

“Il riconoscimento dato a Domenico Falcone con il suo inserimento in questo importante elenco -hanno detto il Presidente della Commissione Antimafia Jordan Cozzi e Laura Bergamini– è un successo per tutti ma anche e soprattutto un riscatto sociale per la famiglia di Domenico. Dopo ben 33 anni, non bisogna dimenticarlo, dall’efferato delitto”.

Ricordiamo, inoltre, che a Milano martedì 21 marzo, è possibile partecipare al corteo nazionale promosso da Libera e Avviso Pubblico. Partenza, alle ore 9.00, dalla zona di porta Venezia/via Palestro e arrivo in piazza del Duomo, dove si svolgerà la lettura dei nomi delle vittime innocenti.

Per ricordare..

• Per ricordare Domenico Falcone: https://www.youtube.com/watch?v=E6QWl2NNahs

• La registrazione dell’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Commissione antimafia per Domenico Falcone: https://www.youtube.com/watch?v=PVnr1HEnI1M

