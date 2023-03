“After Hours (Live At SoFi Stadium)”, è il primo album live di The Weeknd, registrato lo scorso novembre durante il concerto sold out dell’artista multiplatino al SoFi Stadium di Los Angeles, prima tappa negli Stati Uniti dell’ “After Hours Til Dawn Tour“.

L’album, formato da 31 tracce, presenta le canzoni migliori della carriera di The Weeknd, con successi tratti dai suoi due album più recenti, “After Hours” (doppio platino in Italia) e “Dawn FM” (disco d’oro in Italia), come “Wicked Games”, “Kiss Land”, “The Hills” (disco di platino in Italia), “Starboy” (triplo platino in Italia), “Can’t Feel My Face” (triplo platino in Italia), “Save Your Tears” (triplo platino in Italia), “Die For You” (disco d’oro in Italia) e “Blinding Lights” (quadruplo platino in Italia, detiene il titolo di canzone più ascoltata di tutti i tempi con oltre 3.4 miliardi di stream). “After Hours (Live At SoFi Stadium)” è stato prodotto da The Weeknd stesso insieme a Mike Dean e farà da colonna sonora allo speciale “Live at SoFi Stadium” disponibile su HBO.

Pochi giorni fa, The Weeknd ha raggiunto un altro record della sua carriera, ottenendo il titolo di primo artista in assoluto ad avere 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, consacrandosi come l’artista numero 1 al mondo sulla piattaforma.

Inoltre, il singolo “Earned It (Fifty Shades of Grey)” (disco di platino in Italia, nominato agli Oscar e vincitore di un GRAMMY® Award per “Migliore performance R&B”) ha da poco ottenuto la certificazione RIAA di disco di diamante, diventando la quinta canzone di The Weeknd ad essere certificata Diamante, dopo i successi generazionali di “The Hills”, “Starboy” feat. Daft Punk, “Blinding Lights” e “Can’t Feel My Face” che fanno del cantante il quarto artista di tutti i tempi ad avere cinque o più certificazioni di diamante.

Anche il recente remix di “Die For You” insieme ad Ariana Grande, di cui è stato pubblicato anche il video ufficiale, continua a riscuotere grande successo con 23,2 milioni di stream su Spotify in meno di una settimana.

La collaborazione tra i due artisti arriva sulla scia della sbalorditiva rinascita del singolo, pubblicato per la prima volta nel 2016, che negli ultimi mesi ha completato “la più lunga scalata al #1 nella storia della radio statunitense“, conquistando anche la vetta della Billboard Radio Songs Chart per due settimane.

Dall’inizio del 2023, “Die For You” è stabile nella Top10 della Billboard Hot 100, rientrando dopo anni anche nella Top20 della Billboard Global 200. I fan di The Weeknd e Ariana Grande hanno avuto un’anteprima della collaborazione grazie ad un video pubblicato sull’account TikTok di Ariana, dove l’artista conferma di aver scritto e registrato una strofa per uno dei suoi amici dopo una giornata di 14 ore sul set dell’imminente film di Jon M. Chu in uscita “WICKED”.

Nel 2023 The Weeknd suonerà live anche in Italia, con due imperdibili date a Milano presso l’Ippodromo La Maura mercoledì 26 luglio (sold out) e giovedì 27 luglio.

The Weeknd, inoltre, sarà anche il protagonista della sua nuova serie televisiva, “The Idol”, in uscita prossimamente su HBO insieme a Lily-Rose Depp, per il quale si è occupato, con Reza Fahim e Sam Levisson, anche della scrittura e della produzione esecutiva.

https://www.theweeknd.com

