Francesca Fialdini, gli ospiti di “Da noi a ruota libera”

Nuovo appuntamento, domenica 5 marzo, su Rai1 alle 17:20, con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Ospiti di questa puntata saranno: Lino Guanciale, che torna a vestire i panni del personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni nella seconda serie de “Il Commissario Ricciardi”, in onda dal 6 marzo su Rai1; Eleonora Giorgi, che racconterà la grande amicizia con Lucio Dalla, che avrebbe compiuto 80 anni il 4 marzo, stesso giorno in cui verrà inaugurata al Museo archeologico nazionale di Napoli la Mostra “Lucio Dalla – Il Sogno di essere napoletano”.

Fabrizio Biggio, protagonista tutte le mattine, al fianco di Fiorello, di “Viva Rai2”, ha scritto il libro “L’incredibile storia della bambina nata come un fiore” che uscirà l’8 marzo; e Gilles Rocca, reduce dalla vittoria di “Tale e Quale Sanremo”. Nel corso della puntata non mancheranno sorprese, tanto per gli ospiti presenti in studio quanto per il pubblico a casa.

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

