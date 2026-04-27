Salone del mobile: Design Week a Milano

Il Salone del Mobile di Milano, giunto alla sua 64a edizione con oltre 1.900 espositori da 32 paesi, è ormai da anni la più importante manifestazione internazionale del settore.

In occasione della sua inaugurazione, il 21 aprile ha ricevuto il riconoscimento di – Ambasciatore del design italiano nel mondo -.

Questo a conferma del rilevante ruolo della Manifestazione sia per la valorizzazione delle eccellenze italiane sia come strumento di diplomazia economica e culturale. Una settimana durante la quale Milano è stata animata da un flusso unico di grande energia che dai padiglioni della Fiera Milano Rho attraversa la città e la trasforma. Migliaia sono le persone che in questi giorni si aggirano tra le vie metropolitane e negli spazi fieristici per ammirare le varie installazioni e scoprire come il passato e il presente possono trovarsi in perfetto equilibrio con il futuro.

Tanto si è detto e scritto prima, durante e si continuerà dopo. Se volessi descrivere tutto quello che ho visto, vissuto e le emozioni provate ci vorrebbe un libro, mi limito allora a poche righe giusto per sottolineare cosa mi ha colpito maggiormente, ma ce n’è davvero per tutti i gusti. Partendo dal Fuorisalone, magica l’esperienza multi sensoriale offerta da Stark nella Sala delle Colonne del Castello Sforzesco con – Albori -.

Interessante il servizio da tavola di Habits Design caratterizzato da una retroilluminazione a led interattiva, progetto studiato in collaborazione con grandi chef in modo da generare una sorta di emozione e di meraviglia aggiungendo una componente narrativa alle varie portate.

Restando in tema di esperienze sensoriali che ci portano a un distacco dallo stress della vita quotidiana non posso non menzionare un “magico” cuscinetto ad acqua: il Pulse Pack di Konel che appoggiato sul petto consente di percepire il proprio battito cardiaco e in più, muovendosi a metà del ritmo del cuore, accompagna dolcemente la nostra attenzione verso l’interno, in modo da creare un distacco dagli stimoli esterni e ritornare a noi stessi.

Le installazioni del Fuori Salone consentono inoltre di visitare alcune aree di palazzi privati altrimenti non aperti al pubblico. Tra i padiglioni della Fiera interessante il Salone Satellite per scoprire il talento di giovani designer under 35, provenienti da 22 Scuole e Università

internazionali, in una fusione tra artigianato e innovazione.

Particolare la No-Wall House proposta da Caccaro, un’abitazione senza pareti interne, dove sono i mobili a creare i moduli abitativi. E che dire di Circu il marchio di arredi portoghese tutto dedicato ai bambini. Entrare nel suo stand è un vero e proprio tuffo nel mondo dei sogni.

Un’immersione suggestiva nel grande lusso (persino esasperato), ci è poi offerta da Aurea: una finzione architettonica ideata dallo Studio parigino Maison Numéro 20, che ci conduce a un percorso in un hotel immaginario articolato in una sequenza di stanze. Un viaggio tra finzione e realtà.

A sottolineare l’eccellenza italiana, tra i tanti, spicca il marchio ravennate SICIS che seppur nato dall’arte del mosaico, come vogliono le sue origini, e ancora oggi suo cavallo di battaglia, ha saputo evolversi in un progetto di interior design completo (arredi, tessuti, illuminazione) capace volta per volta di adattarsi alle esigenze di una clientela eclettica, internazionale, attenta ai minimi dettagli e alla qualità, come dimostrato dai vari scenari proposti nel grande spazio espositivo.

Per concludere un accenno all’innovativo rubinetto da cucina di Quooker, il rubinetto che fa tutto: acqua bollente a 100° immediata, acqua naturale e frizzante refrigerata e filtrata. Un sistema che consente di dimenticare il bollitore o di attendere che l’acqua bolla sul fornello. Con l’acqua a 100° si può anche cucinare rapidamente semplici piatti senza usare né pentole né piani di cottura con un notevole risparmio energetico.

Insomma il Salone del Mobile e la Design Week di Milano sono ormai diventati un appuntamento imperdibile sia per chi è del settore sia per tutti gli amanti del bello e dell’innovazione.

Elena Gaggini

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