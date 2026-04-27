Cappuccetto rosso, il 9 maggio al Manzoni di Milano

CAPPUCCETTO ROSSO, con: Rachele Gatti, Valentina Grancini, Federico Lotteri, Giovanni Lucini

Adattamento e Regia di Giovanni Lucini

Assistente della Rana Bila: Elisabetta Milani

Cappuccetto Rosso è una Fiaba di vita, una Fiaba di rinnovamento che sollecitandoci ad allargare il nostro mondo d’esperienza ci libera dalle nostre paure, rendendo possibile il continuare ad amare la vita e apprezzarne la bellezza.

C’è un filo rosso, rosso come il suo cappuccio, che attraversa la Fiaba: il rapporto amorevole di Cappuccetto Rosso per la Nonna. Per lei affronta il bosco, luogo di pericoli, per portarle conforto con la torta e il vino e, per lei, incontra il Lupo che svolge una precisa funzione: farla deviare dalla strada e, allo stesso tempo, farle scoprire la bellezza del mondo, qui rappresentati dalla vita che pervade il bosco: il canto degli uccellini e i fiori variopinti e profumati.

Lo stato di assoluta innocenza di Cappuccetto Rosso le permette di non avere paura del Lupo e le permetterà poi nella casa della Nonna di vivere un’esperienza interiore di nuova consapevolezza, dove la presenza del Lupo e il seguente arrivo del Cacciatore ne costituiscono le condizioni necessarie.

Una sorta di morte-rinascita data dall’essere inghiottita dal Lupo e poi riportata alla luce dal Cacciatore Salvifico. Ne scaturisce una nuova maturità che, condivisa con la Nonna che vive la stessa esperienza, simboleggia il sodalizio e la nuova alleanza con gli adulti contro il Male. Avuta conoscenza del Male, qui rappresentato dal Lupo, Cappuccetto Rosso impara a gestirlo e a sconfiggerlo.

Possiamo dire che la Fiaba di Cappuccetto Rosso è un inno al vivere che crea la consapevolezza delle due forze fondamentali che pervadono la vita, il Bene e il Male, forze che è bene conoscere e con le quali occorre confrontarsi per fare ogni giorno la scelta giusta.

Nello spettacolo tutto ciò scorre sotterraneo, quasi non visibile agli occhi dei bambini.

Lo spettacolo è intriso di leggerezza, di gioco e di partecipazione e il messaggio che la Fiaba veicola, un messaggio profondo e positivo, arriva direttamente ai cuori dei bambini e non solo a loro…

SPETTACOLO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MILANO

BIGLIETTI

Adulti € 18,00; Bambini fino a 14 anni € 14,00; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=2968983

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

La Casa delle Storie è un progetto teatrale dedicato a tutta la famiglia.

Nata nel 2001, ha visto partecipare ai suoi spettacoli migliaia di famiglie.

Gli spettacoli proposti al Teatro Manzoni sono tra quelli storici della compagnia, costantemente apprezzati dal pubblico come testimoniato dai numerosi commenti presenti nei “Pensieri di SpettAttori”, libri con i pensieri donatici dal pubblico a fine spettacolo e in parte pubblicati e visibili sui social.

Ne La Casa delle Storie si gioca, si ride, ci si diverte e con la leggerezza del sorriso si comunica e ci si relaziona.

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