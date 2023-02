Di seguito gli appuntamenti di questa settimana allo Spirit de Milan:

MERCOLEDÌ 1 MARZO

Alle 22.00 – “LETTERE DALLA LUNA – OMAGGIO A LUCIO DALLA”: ad esattamente 11 anni dalla sua morte e a quasi 80 anni dalla sua nascita, allo Spirit de Milan si omaggia il grande Lucio Dalla con un viaggio all’interno dell’enorme eredità dell’artista, e nasce dal desiderio di regalare una personale visione del suo mondo pieno di suoni e di immagini.

Durante il concerto, ci saranno nel locale meneghino 17 disegni e dipinti che raccontano le canzoni più importanti del repertorio di Dalla.

GIOVEDÌ 2 MARZO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con EMILIO E GLI AMBROGIO: nel loro repertorio propongono le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

VENERDÌ 3 MARZO

Alle 22.30 –BANDIERA GIALLA con i MAH BUH BAH: concerto di musica beat e con ritmo dal sapore vintage che intratterrà il pubblico per una serata di grande energia musicale. A seguire Dj Set di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 7 € per chi prenota la cena, 15 € con consumazione per chi fa aperitivo (10 € per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 20 € con una consumazione per chi viene dopocena (15 € per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

SABATO 4 MARZO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con JUMPING JIVE: band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie (ingresso a pagamento). A seguire Swing Dj set con Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

DOMENICA 5 MARZO

Dalle 11 alle 21 – WUNDER MRKT: lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Dalle 11.30 alle 14.30 – esibizione della Compagnia Burattini Aldringhi e il loro spettacolo “Farse Meneghine“.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con A BITE OF CHICAGO! JOHNNY BURGIN & THE GUDFELLAS: sul palco l’artista del prestigioso roster della Delmark e fresco di nomination come Best Male Traditional Blues Artist 2023 per la Blues Foundation di Memphis e una band stile Chicago ad accompagnarlo.

Inoltre, Lo Spirit de Milan è pronto a vestirsi di verde per festeggiare San Patrizio con SPIRIT OF IRELAND, in programma il 17, 18 e 19 marzo

Saranno protagonisti workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e angoli culinari in cui si potranno gustare prodotti e pietanze irlandesi, si potranno degustare i migliori whiskey e un tipico Irish brunch e, soprattutto, suoneranno sul palco del locale meneghino i Drops of Green (in arrivo direttamente dall’Irlanda) e i Seo Linn, oltre agli italianissimi Dirty Bastards.

Immancabili anche gli spettacoli di danza irlandese dei Gens D’Ys e le lezioni primi passi.

Info su http://www.spiritofireland.it

