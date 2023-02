Si aggiunge un nuovo appuntamento d’eccezione, il 28 MAGGIO al Teatro Romano di Ostia Antica – Roma, al “Meno per Meno tour” di Niccolò Fabi, che partirà il 15 APRILE dall’Auditorium Unità d’Italia di ISERNIA (data zero) e proseguirà nei mesi di aprile e maggio nei principali teatri italiani.

I biglietti per le 2 nuove date sono disponibili in prevendita nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Per info: https://www.niccolofabi.it/web/live/ e https://www.magellanoconcerti.it/tour/65/niccolo-fabi-meno-per-meno-tour-2023.

Le date del “Meno per meno Tour” (organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest):

15 aprile a ISERNIA (Auditorium Unità d’Italia) – Data Zero

17 aprile a BOLOGNA (Europauditorium)

18 aprile a MILANO (Teatro degli Arcimboldi)

20 aprile a BRESCIA (Gran Teatro Morato)

21 aprile a CESENA (Nuovo Teatro Carisport)

26 aprile a TRENTO (Auditorium Santa Chiara)

27 aprile a PADOVA (Gran Teatro Geox)

28 aprile a TORINO (Teatro Colosseo)

5 maggio ad ANCONA (Teatro delle Muse)

6 maggio a PESCARA (Teatro Massimo)

8 maggio a BARI (Teatro Petruzzelli)

9 maggio a LECCE (Teatro Politeama Greco)

11 maggio a CATANIA (Teatro Metropolitan)

12 maggio a PALERMO (Teatro Golden)

15 maggio a FIRENZE (Teatro Verdi)

16 maggio ad ASSISI – PG (Teatro Lyrick)

19 maggio a NAPOLI (Teatro Augusteo)

21 maggio a ROMA (Auditorium Parco della Musica)

23 maggio a PARMA (Teatro Regio)

24 maggio a GENOVA (Teatro Politeama Genovese)

28 maggio a ROMA (Teatro Romano di Ostia Antica) – Nuova Data

Durante il tour, il cantautore romano porterà in scena uno spettacolo diviso in due parti distinte: la prima in cui rivivrà intimamente insieme al pubblico 25 anni di parole e musica; la seconda in cui presenterà per la prima volta live l’ultimo album “Meno per Meno”, accompagnato per l’occasione dal suono dell’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi.

“Meno per meno”, il progetto artistico di Niccolò Fabi per i suoi 25 anni di carriera, è disponibile in doppio vinile, CD e digitale. Pur non essendo un disco live, l’album ha il suo motivo ispiratore nel concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona.

Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura realizzato insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, “Meno per meno” offre al pubblico che non ha potuto vivere il concerto all’Arena di Verona, una testimonianza della nuova tappa artistica di Niccolò.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia