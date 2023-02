SO WHAT È JAZZMI

C’è una serata in cui i suoni di Londra, di New York e di Berlino si fondono con la città metropolitana. Una serata in cui non c’è posto per le sedie, e tutto si muove ad un nuovo ritmo.

E’ il jazz club che incontra la sfera specchiata, Miles che beve un drink con l’ultimo dj uscito da un locale di Peckham. Il nuovo sound di Milano.

Il 3 marzo a BASE la prima di una serie di serate speciali targate JAZZMI.

In attesa della prossima edizione del festival, JAZZMI si trasforma e diventa SO WHAT.

SO WHAT è un evento musicale che racconta una delle numerose sfaccettature e contaminazioni di JAZZMI, portando il festival ad una dimensione ibrida tra clubbing e live. Una combinazione di live set e dj set si alterneranno dalle 22:00 in poi.

A fare da cornice un centro culturale unico e sperimentale, situato nel cuore milanese di zona Tortona, BASE Milano.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione di BASE Milano dedicata all’innovazione culturale e alla cross-disciplinarietà, con lo scopo di alimentare le menti e sollecitare le idee in un processo di formazione continua, in linea con la vocazione di BASE Milano come hub creativo.

I primi ospiti di SO WHAT saranno MOP MOP (live), HENRY WU aka KAMAAL WILLIAMS (dj set) e ABSTRACT (dj set).

biglietti disponibili su dice.fm

facebook.com/jazzmimilano

instagram.com/jazzmimilano/

ponderosa.it

jazzmi.it

base.milano.it

