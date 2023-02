INSS, Imprenditore Non Sei Solo, è la prima Onlus in Italia che supporta gli imprenditori in difficoltà attraverso un programma di formazione e orientamento gratuito erogato mensilmente. Ad oggi, il fatturato totale raggiunto dalle imprese supportate da INSS è pari a oltre 29 milioni di euro.

La Onlus a fine 2022 è stata ospite al Parlamento Europeo per la presentazione del proprio format. In seguito a questa esperienza è in via di sviluppo la candidatura al premio Cittadino Europeo 2023.

I numeri della Onlus dal 2018 a oggi: 657 imprenditori supportati, 247 assistiti attivi nel percorso di formazione, 250 volontari in tutta Italia e 700mila euro di donazioni sono state erogate a sostegno del progetto. Dal 2022 ha accesso al 5Xmille, fornendo ai suoi sostenitori un nuovo strumento per finanziare il progetto e aiutarlo a crescere.

Come funziona l’assistenza a chi è in difficoltà

In caso di necessità, una volta contattata l’associazione, si riceve un consulto individuale in seguito alla realizzazione di un questionario attitudinale, che consente di identificare le aree di miglioramento del soggetto nella gestione manageriale, in maniera da personalizzare il percorso formativo a seconda delle specifiche mancanze.

Inoltre, gli imprenditori volontari mettono a disposizione del network e degli assistiti consulenze specifiche collegate alle proprie professionalità. Nasce così una rete virtuosa di sostegno che consente, sia ai volontari sia agli assistiti, di migliorarsi dal punto di vista professionale e umano.

Alla base vi è l’idea che le partite IVA e le piccole imprese siano il futuro del Paese, realtà sulle quali investire e da valorizzare per creare aziende sane in grado di generare offerta di lavoro.

Per richiedere informazioni su come diventare volontario, effettuare una donazione o chiedere assistenza in caso di difficoltà consultare il sito www.imprenditorenonseisolo.it.

Sui canali social Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin è possibile restare sempre aggiornati sulle attività della Onlus.

