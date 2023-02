Le chitarre del Duo Palermini-Palmeri saranno le protagoniste del concerto del 25 febbraio, il nono della X stagione di Musica al Tempio.

La proposta musicale della serata metterà in risalto le svariate possibilità timbriche, dinamiche e tecniche di questa formazione ed è indirizzata verso la riscoperta di celebri trascrizioni di opere non originali per duo di chitarra di autori quali L. Boccherini, C. Debussy, M. De Falla, J. Brahms, E. Granados, I. Albeniz e G. Fauré.

Il duo è formato dai chitarristi classici Federico Palermini e Daniele Palmeri che, accomunati da una grande passione per la formazione cameristica e la musica tardo-romantica, hanno deciso di unire le loro abilità tecniche e musicali al fine di valorizzarne al meglio il ricco e variegato repertorio. Il duo suona due chitarre costruite dai maestri liutai Leonardo de Gregorio e Mirko Migliorini.

25 febbraio 2023 – ore 20:30 – Tempio Valdese – Milano

Duo chitarristico Palermini-Palmeri

Musiche di Brahms, De Falla, Debussy, Boccherini, Granados, Fauré, Albéniz

FB: https://www.facebook.com/DuoPalerminiPalmeri/

