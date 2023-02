Parte con un tutto esaurito al Teatro Galleria di Legnano il tour dei Pink Floyd Legend che celebra i 50 anni dell’iconico album. Reduci dai recenti successi riscossi con l’opera rock SHINE Pink Floyd Moon insieme a Raffaele Paganini e i danzatori della Compagnia Daniele Cipriani, a poco meno di un mese dall’inizio del tour celebrativo i 50 anni dall’uscita di The Dark Side of the Moon, i Pink Floyd Legend registrano già un tutto esaurito, il 4 marzo, al Teatro Galleria di Legnano.

Dopo la data lombarda, la formazione romana si esibirà ad Ancona al Teatro delle Muse il 10 marzo per poi tornare in Sicilia – dopo il successo delle date estive per il tour di Atom Heart Mother – il 17 marzo al Teatro Metropolitan di Catania e il 18 marzo al Teatro Golden di Palermo e concludere la prima parte del tour 2023 al Teatro Lyrick di Assisi il 31 marzo.

Uno degli album più iconici di sempre, The Dark Side of the Moon negli ultimi cinquant’anni è stato uno dei dischi più venduti di tutti i tempi con oltre 50 milioni di copie ed è ampiamente considerato come uno dei più influenti della storia della musica: The Dark Side of the Moon è entrato nel mito anche per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd.

Biglietti su Ticketone.it, presso le biglietterie dei teatri e le prevendite autorizzate.

