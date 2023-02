Associazione 50&Più: “Gli anziani sono una ricchezza”

“Inaccettabili. Le parole di Yusuke Narita, accademico di Yale, su un “Seppuku” di massa in Giappone non possono essere definite in altro modo. Ipotizzare che il suicidio in blocco degli anziani potrebbe essere la soluzione all’invecchiamento della popolazione è gravissimo”.

Lo afferma in una nota Gabriele Sampaolo, Segretario Generale della 50&Più, l’Associazione presieduta da Carlo Sangalli che, con gli oltre 300mila soci, è impegnata dal 1974 nella difesa dei diritti delle persone anziane e nella promozione dell’invecchiamento attivo in Italia e nel mondo.

“Invitiamo Yusuke Narita a farci visita, a partecipare a uno dei nostri tanti eventi di carattere nazionale che vede la partecipazione di migliaia di persone anziane cimentarsi nelle più svariate discipline, dallo sport all’arte.

E lo invitiamo, ancora, a sedere insieme a noi ai tavoli istituzionali dove in ogni occasione portiamo le istanze degli over 50. In Italia i senior sono il motore della società, sono bagaglio di cultura e di esperienze, sono baluardo di nuovi progressi”. ha concluso Sampaolo.

