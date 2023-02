Il 2023 dei Dionysian, vincitori lo scorso anno di Sanremo Rock, comincia alla grande con l’uscita del nuovo singolo “Under Your Spell”. Il pezzo, registrato, mixato e masterizzato presso gli studi Massive Arts di Milano, contiene il sound della band torinese concentrato in tre minuti di pura energia.

“L’idea per “Under Your Spell” è nata da un giro di basso che Samu ha portato in sala prove” – spiega Alex Wilkie, chitarrista del gruppo. – “ La scintilla è scoccata praticamente subito e alla fine di quella prova la struttura del pezzo era già nata”.

La sfrontatezza e la potenza si avverte da subito tra la voce di Raffaella De Luca, il basso di Samuele Verona, la batteria Alessandro Tafuri e la chitarra di Alex. Basta ascoltare “What kind of girl do you think I am?” e non si può non proseguire.

“Questa canzone è stata un bel banco di prova per noi” – prosegue Alex. – “Il testo l’ho scritto provando a immaginare una situazione particolare. C’è una ragazza che sta sostanzialmente chiedendo all’ascoltatore che cosa vuole fare. Vuole metterla sotto il suo incantesimo? Non ci riuscirà”.

“Il testo è abbastanza esplicito, ma credo che ognuno possa trovarci un suo significato” – conclude.

