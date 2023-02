KAROL G ritorna con il brano “X SI VOLVEMOS” in collaborazione con Romeo Santos e annuncia il titolo del suo nuovo album in studio, “MAÑANA SERA BONITO” in uscita quest’anno.

“X Si Volvemos” racconta di un ultimo saluto dopo la rottura di un rapporto intenso e passionale. La storia è quella di una coppia la cui relazione amorosa non funziona, se non attraverso il sesso. Racconta di un’intima connessione di una notte, mai dimenticata.

Il brano è prodotto da Ovy On The Drums. L’opportunità di collaborazione con Romeo Santos si è presentata da sola: Karol G aveva condiviso una preview del brano sul suo profilo TikTok e quando ha chiesto a Romeo di collaborare non sapeva che lui aveva già sentito il brano sulla piattaforma e aveva già creato un video per i suoi social media.

La stella della musica latin ha anche annunciato il titolo del suo quarto album in studio, “Mañana Será Bonito”, in italiano “Il domani sarà bellissimo”.

L’annuncio è stato fatto dalla cantante sui propri social attraverso la pubblicazione di un colorato teaser trailer che mostra Karol G in un’auto rossa nella sua città nativa, Medellín. Sul parabrezza dell’auto appare un divertente bigliettino colorato con il numero da chiamare quando una persona si sente triste. Dall’altra parte del telefono, un gruppo di bambini annuncia teneramente che ‘il domani sarà bellissimo’ e tutto andrà bene.

“Mañana Será Bonito” segue il successo incredibile del precedente album, nominato ai Grammy Awards, “KG0516” e l’uscita della hit “Provenza”, uno dei brani più ascoltati al mondo del 2022 con oltre 200 milioni di stream nei soli Stati Uniti e il video più visto su VEVO dell’anno con 627 milioni di visualizzazioni.

Nel 2022 si è imbarcata nel suo tour “$trip Love Tour”, la tournée di un’artista femminile latina che ha incassato di più negli Stati Uniti di sempre.

È stata l’artista più premiata ai Latin Music Awards 2022, vincendo in ben 6 categorie tra cui “Artista dell’Anno” e “Album dell’anno” con il suo disco “KG0516”.

È assoluta portavoce del mondo latino che ha ben rappresentato anche con la sua indimenticabile performance al Coachella 2022, ricevendo l’elogio della popstar (e collega) Shakira che le ha fatto i complimenti sui social.

