L’Officina Della Camomilla al MI AMI Festival 2023

Nel 2023 torna uno dei progetti culto del panorama alternativo italiano: L’Officina Della Camomilla tra i primi nomi annunciati al MI AMI Festival 2023, dopo una vera e propria caccia al tesoro digitale.

Un annuncio a sorpresa per un nome che, nonostante gli anni di silenzio, ha saputo resistere al tempo facendo parlare le proprie canzoni, cresciute esponenzialmente sulle piattaforme di streaming e sui nuovi social.

Un’occasione unica e imperdibile per rivedere la band sul palco magico del MI AMI.



Da quindici anni il progetto nato dall’intuizione di Francesco De Leo descrive con spensieratezza in musica “quello che passa fuori dalla propria finestra“. Si affaccia sulla Milano dei Navigli, sul Parco Sempione, sull’area C, su Brera, sulle zone militari.

Personaggi, veri o immaginari, che non hanno paura di raccontare o di essere raccontati, figure che si incontrano e scivolano veloci come i paesaggi attraverso i finestrini di un tram, ragazzi appena accennati che in fondo potremmo essere (stati) noi.

I brani sono come istantanee, una tavolozza su cui i “nostri” riversano colori pastello e riflessioni a 360°, senza retoriche tronfie o velleità di giudizi universali. Le canzoni possono prendere vita da appunti, pensieri surreali, allucinazioni modellate, cieli nuvolosi, da ogni piccola sensazione che affiora sottopelle.

Il MI AMI 2023, il Festival della Musica Bella e dei Baci arrivato alla sua 17° edizione, è quindi l’occasione perfetta per ascoltare di nuovo live L’Officina Della Camomilla e le loro canzoni, divenute icone della musica indipendente italiana.

