E’ “Manchester” il primo album ufficiale di Will e sarà disponibile in fisico e digitale da Venerdì 10 febbraio. Il giovane artista che negli ultimi anni è riuscito a conquistarsi con costanza e determinazione un posto nella scena musicale contemporanea italiana, è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Stupido” e si sta preparando a calcare per la prima volta l’ambitissimo palco dell’Ariston tra i Big della canzone italiana.

Manchester in uscita su etichetta Capitol Records (Univesal Music Italy) https://capitol.lnk.to/manchester sarà presentato al pubblico attraverso un instore tour in partenza sabato 11 febbraio proprio da Sanremo presso il Decò, per poi proseguire il 13 febbraio a Padova, il 14 febbraio a Milano, il 15 Febbraio a Roma, il 16 Febbraio a Bologna e il 17 Febbraio a Torino.

A Maggio poi Will sarà pronto inoltre a tornare finalmente alla dimensione live con lo “Stupido Tour Venti23”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Queste le prime date annunciate del tour: 3 Maggio a Milano (Magazzini Generali), 4 Maggio a Padova (Hall) e 11 Maggio a Roma (Orion).

Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne e Ticketmaster

Per tutte le info sui biglietti: www.magellanoconcerti.it

