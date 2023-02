Chiara Albertini parteciperà a “Casa Sanremo Writers 2023” con il suo lavoro editoriale edito Rizzoli, appartenente alla collana digitale Youfeel, che prende il titolo: “Vento Dall’Est”.

In questo romanzo si parla del rapporto fra una madre e una figlia, Tracey e Shannon. Il racconto inizia sulla costa occidentale irlandese di qualche decennio fa, e, attraversando le contee del Clare e di Limerick, giunge a Londra per poi arrivare ai giorni nostri. Come esiste un vento per ogni stagione, così esiste un vento per le stagioni dell’anima. Dove potrebbe condurci il vento se decidessimo di ascoltarlo? Lungo quali sentieri nascosti e inaspettati potrebbe condurci, se ci affidassimo a lui?

Questa è una storia delicata e ricca di emozioni, ma non solo, anche di segreti e rivelazioni. È un lungo viaggio in più vite, dove la realtà e l’immaginario si sovrappongono e si intrecciano. Dove il passato va a fondersi con il presente.

Lei stessa afferma: «Sono stata selezionata come scrittrice per “La Vetrina di Casa Sanremo Writers 2023”, evento che si svolgerà durante la 73 edizione della kermesse canora sanremese, dal 7 all’11 febbraio, precisamente a Casa Sanremo che è l’area hospitality del Festival da ben 16 anni, ubicata all’interno del Palafiori.

Il 7 febbraio avrò la possibilità di essere intervistata in studio e di presentare il mio romanzo “Vento dall’Est” (Rizzoli), giunto tra i 5 finalisti del “Concorso Letterario Casa Sanremo Writers 2023 – Sezione Opere Edite”, la cui premiazione avverrà l’11 febbraio».

Contatti autrice

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/animasentieri

Pagina Instagram: @albertinichiara

Profilo Twitter: @pagesoflife15

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia