Più di 5.000 donne russe incinte sono entrate in Argentina negli ultimi mesi, tra cui 33 su un singolo volo di questo scorso giovedì.

Secondo l’agenzia nazionale per l’immigrazione, le ultime arrivate erano tutte nelle ultime settimane di gravidanza.

Si ritiene che le donne vogliano assicurarsi che i loro bambini nascano in Argentina per ottenere la cittadinanza argentina.

Il dipartimento di immigrazione ha inoltre confermato che le donne russe desiderano che i loro figli abbiano la cittadinanza argentina perché da più libertà rispetto a un passaporto russo.

Il problema è che vengono in Argentina, registrano i loro figli come argentini e se ne vanno. Il passaporto argentino è molto sicuro in tutto il mondo. Permette ai titolari di entrare in 171 Paesi senza visto.

Avere un figlio argentino accelera anche il processo di cittadinanza per i genitori. Attualmente, i russi possono viaggiare senza visto solo in 87 Paesi.

I viaggi in molti Paesi occidentali sono diventati più difficili per i russi da quando il loro Paese ha invaso l’Ucraina un anno fa.

Il drammatico aumento degli arrivi di cittadini russi in Argentina è legato al fuggire dalla guerra che il loro paese ha provocato, e a raggiungere un paese facilmente accessibile dove la medicina è di alta qualità e offre una varietà di ospedali.

Il “turismo delle nascite” da parte di cittadini russi in Argentina sembra essere una pratica lucrativa e consolidata.

Un sito web in lingua russa offre vari pacchetti per le madri in attesa che desiderano partorire in Argentina. Il sito pubblicizza servizi come piani di nascita personalizzati, prelievi dall’aeroporto, lezioni di spagnolo e sconti sul costo del soggiorno nei “migliori ospedali della capitale argentina”.

I pacchetti vanno dalla “classe economica”, a partire da 4650 euro, alla “prima classe”, a partire da 15.000 dollari, 14500 euro.

https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones

Scorpi altre news dal mondo su Dietro la Notizia.it