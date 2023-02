Dal 14 al 19 febbraio 2023 (martedì e venerdì ore 20.30, mercoledì, giovedì e sabato ore 21, domenica ore 18.30), la compagnia Gommalacca Teatro porta in scena a Campo Teatrale, in via Cambiasi 10 a Milano, “ION”, uno spettacolo scritto e diretto da Dino Lopardo, da un’idea di Andrea Tosi. Con Iole Franco, Lorenzo Garufo e Alfredo Tortorelli.

ION

“ION”, premiato come miglior progetto al festival inDivenire 2019 a Roma e tra i testi finalisti del premio di drammaturgia Carlo Annoni 2021, ha debuttato nel 2020 al Città delle 100 Scale Festival di Potenza. Lo spettacolo è ispirato a una vicenda realmente accaduta e muove dai concetti del diverso, del disadattamento e del pregiudizio sociale, sollecitato da una ricerca di Andrea Tosi partita dalla “diversità” mentale attraversando gli istituti manicomiali.

Sinossi

Pochi colori in scena e pochi oggetti per raccontare lo spaccato di vita di due fratelli, Giovanni e Paolo, divisi e segnati da un passato che li ha condizionati profondamente. Le loro giornate grigie trascorrono tra litigi e sorrisi, che inevitabilmente li fanno ritornare in maniera ossessiva al loro passato, ai loro sfocati ricordi di bambini, alla presenza soffocante di un padre e alla colpa grave di uno dei due. Tale colpa, forse, è origine e causa di una famiglia in disfacimento e ciò ne determinerà inevitabilmente il loro destino.

Che cosa successe a Giovanni la sera prima del litigio furioso che ebbe con suo fratello Paolo? Di cosa parlò con lui? Che rapporto c’era tra i due? Il fratello Paolo è stato fin da bambino molto legato al padre, al contrario di Giovanni che invece ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la madre. Una madre che i due fratelli hanno conosciuto in maniera differente: Giovanni la ricorda come madre affettuosa, mentre Paolo come la pazza del paese. Lei che, dopo il secondo parto, cade in una forte depressione.

Paolo fin da bambino ascolta il padre parlare della madre come un peso, come una palla al piede e di Giovanni come il figlio mai voluto. Giovanni vive sulla sua pelle il non essere accettato come figlio e tacciato dal padre stesso come diverso. Un padre padrone, anaffettivo, chiuso nelle sue convinzioni che non accetterà mai la condizione di suo figlio neanche davanti alla morte.

Info e biglietti

Biglietti 24 euro (ridotto a 16 euro; ridotto 12 euro per il debutto del 14 febbraio). Maggiori informazioni all’indirizzo e-mail biglietteria@campoteatrale.it.

Gommalacca Teatro, via Tirreno 34/A, 85100 Potenza | 393 3054088 | info@gommalaccateatro.it

Campo Teatrale

