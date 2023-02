“Cupido”, il nuovo album della cantautrice argentina Tini

È uscito in digitale oggi, venerdì 17 febbraio, “CUPIDO“, il nuovo album della cantautrice e attrice argentina TINI (https://sme.lnk.to/tinicupido). Si tratta del quarto album in studio dell’artista, il primo con Sony Music Entertainment.

Con questo disco Tini apre il suo cuore ai fan raccontando esperienze realmente vissute. L’album trasporterà gli ascoltatori in un viaggio attraverso l’amore e il mal d’amore, facendo risaltare la voce e i testi della cantautrice che sta entrando in una nuovo periodo di crescita personale.

«Questo è Cupido, questo album ha significato tanto per me sin dalla prima canzone che ho condiviso con tutti voi Mientemé. È un momento di crescita e scoperta personale. Grazie a tutti per avermi seguito in questo modo – ha commentato TINI sui social – Questo traguardo lascerà per sempre un segno nel mio cuore».

“CUPIDO” è composto da 14 canzoni ricche di emozioni, che mostrano l’essenza dell’artista e fondono ritmi urbani con pop, cumbia ed elettronica. Evidenziano un eccellente talento vocale e compositivo, poiché ogni traccia è stata scritta da TINI insieme al suo stellare team di cantautori.

L’album comprende brani precedentemente pubblicati, come “Muñecas” feat. La Joaqui e Steve Aoki, “Miénteme” con María Becerra, “Carne y Hueso”, “La Loto” con Anitta e Becky G, “BAR” ft. L-Gante, “El último Beso” con Tiago PZK, “Fantasi” con Beele, “Maldita Foto” con Manuel Turizo e la hit mondiale “La Triple T”.

TINI si è esibita di recente in varie location in Messico e continuerà il suo tour in America Latina ed Europa. Al momento, l’artista è in nomination per la categoria Remix del Año al Premio Lo Nuestro 2023 per la canzone “La Ducha”.

www.instagram.com/tinistoessel

www.twitter.com/TiniStoessel?ref_

www.es-la.facebook.com/TinitaStoesel

www.youtube.com/channel/UCJusEPcWIH9EyYSCqGP-1ew

www.tiktok.com/@tinistoessel?lang=es

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia