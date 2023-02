Bollate: progetto “Motore-Giovani-Azione”

Un nuovo step per il progetto “Motore-Giovani-Azione” dedicato agli under 34 di Bollate. Parte il prossimo 10 febbraio il laboratorio con il quale inizia il vero e proprio percorso di produzione dell’art movie “in my city”.

Dalla scoperta dei luoghi della città alla definizione dei ruoli di produzione, montaggio, regia e recitazione, il laboratorio si svolgerà nell’auditorium Don Bosco di Cascina del Sole nei pomeriggi del giovedì e venerdì, dalle 15.30 alle 17.30.

Ecco le date: 10, 16 e 24 febbraio; 9,16 e 23 marzo.

Obiettivo del progetto, in questa fase, impegnare i giovani in un’attività cinematografica, a loro congeniale, ma finalizzata a un obiettivo concreto: conoscere meglio Bollate, il luogo dove vivono e dove studiano.

Potranno partecipare ragazze e ragazzi dai 15 ai 34 anni che aspirano a mettersi in gioco come attori, sceneggiatori, cameramen, fotografi, intervistatori. Ma anche montatori video/audio, tecnici attrezzisti, costumisti, truccatori. Tutto quello che serve per fare del cinema, insomma.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 333 7379870; 334 1124356. Oppure scrivere a hubcascinadelsole@gmail.com.

PER SAPERNE DI PIU’

Il progetto “Motore-Giovani-Azione!” è finanziato con fondi regionali ottenuti attraverso Giovani SMART (Sport Musica e Arte), un bando che si propone di sostenere azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile, di promozione e di supporto di percorsi di crescita, di partecipazione e inclusione sociale oltre che di supporto psico-fisico attraverso attività di laboratori artistici, musicali e sportivi.

Tutte attività ad accesso gratuito e libero come “Motore-Giovani-Azione!” di Bollate.

https://comune.bollate.mi.it

