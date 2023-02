Per la prima volta al TAM andrà in scena ABBA SYMPHONIC, il più grande concerto sinfonico dedicato ai mitici ABBA.

ABBA SYMPHONIC è uno spettacolare concerto sinfonico dedicato a celebrare uno dei più importanti gruppi di sempre, che ha saputo creare delle canzoni che fondono influenze disco e ballate struggenti, melodie tradizionalmente europee e innesti esotici, strumentazioni complesse e produzioni studiate con dettagli perfezionisti che sono riuscite a mettere d’accordo musicalmente gusti e generazioni trasversali in ogni angolo del mondo.

Da Waterloo a Chiquitita, passando per Mamma Mia, Knowing Me Knowing You, Fernando, Dancing Queen, Super Trouper, Gimme Gimme e tantissimi altri, ABBA SYMPHONIC propone al pubblico un viaggio potente, emozionante e coinvolgente attraverso i grandi successi della leggendaria band svedese, riarrangiati in maniera

magistrale per orchestra sinfonica e band.

ABBA SYMPHONIC è uno show a 360 gradi, una vera e fedele riproduzione dei dettagli

che hanno caratterizzato e contraddistinto gli ABBA: dai costumi pittoreschi ai video

psichedelici, passando per una produzione luci altamente scenografica e spettacolare;

tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco e si respirerà in teatro.

INFOLINE boxoffice@teatroarcimboldi.it

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

Da 35 a 55 euro.

Scopri altre novità di teatro su Dietro La Notizia.