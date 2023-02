A grande richiesta arriva in Italia Ava Max che sarà protagonista nel nostro paese con un unico imperdibile appuntamento, il 15 maggio 2023 al Fabrique di Milano. La giovane artista statunitense multiplatino è pronta a far scatenare il proprio pubblico con le sue più grandi hit.

Ava Max continua la sua straordinaria ascesa all’apice del successo pop nel 2022. Con oltre 13,3 miliardi di stream in tutto il mondo, una serie di collaborazioni strepitose e molteplici certificazioni anche in Italia tra cui 6 Platini e 4 Ori, l’artista albanese-americana si è rapidamente dimostrata una vera superstar del pop, acclamata per la sua voce incredibile, la sua mentalità stravagante e per l’innegabile talento.

Sweet but Psycho

Il 2018 ha visto Max fare il suo arrivo esplosivo con il successo campione d’incassi del successo certificato 3XPLATINO in Italia, “Sweet but Psycho“. Attualmente vanta più di 4 miliardi di stream globali, il brano ha preso letteralmente d’assalto tutto il mondo, trascorrendo tre settimane in Top 10 nella classifica “Hot 100” di Billboard e raggiungendo il numero 1 in più di 20 paesi in tutto il mondo. “Sweet But Psycho” ha fatto guadagnare a Max una lunga serie di riconoscimenti internazionali, tra cui l’ambito premio “Best Push Artist” degli MTV Europe Music Awards 2019 e una nomination come “Best New Artist” sia agli MTV Video Music Awards 2019 che agli MTV Europe Music Awards 2019.

Ava Max ha poi continuato con una serie di singoli di successo, tra cui “So Am I”, “Salt”, certificato oro dalla RIAA e “My Head & My Heart”, disco di platino in Italia.

Heaven & Hell

L’album di debutto Heaven & Hell, certificato platino in USA e ORO in Italia, ha fatto debutti spettacolari nelle classifiche di tutto il mondo, generando oltre 12,5 miliardi di streaming in tutto il mondo e certificazioni oro, platino e multiplatino in oltre dieci paesi.

Il 2021 ha visto Ava Max rilasciare “EveryTime I Cry“, che è stato dichiarato da PAPER come “una banger innegabilmente edificante”, affiancato da un video musicale co-diretto da Max e Charlotte Rutherford. Il brano attualmente vanta oltre 28 milioni di visualizzazioni su YouTube. Inoltre, la banger di successo mondiale di Tiësto e Ava Max, “The Motto”, certificata PLATINO in Italia, si è dimostrata un innegabile successo internazionale fin dalla sua uscita nel novembre 2021, raggiungendo la top 5 della classifica “Dance/Electronic Songs” di Billboard e superando il MILIARDO di stream in tutto il mondo finora.

Diamonds & Dancefloors

Il nuovo album Diamonds & Dancefloors è uscito a gennaio e ha consacrato l’ascesa di Ava Max nel panorama pop internazionale. Il progetto include la hit “Million Dollar Baby“, che ha raccolto oltre 130M di streams ed è stato incoronato da PAPER come “una hit dance euforica” e ha invaso le classifiche radiofoniche in Italia questo autunno.

La prevendita ufficiale dei biglietti su My Live Nation (www.livenation.it) sarà disponibile in anteprima da giovedì 2 marzo alle ore 11:00.

La vendita generale si apre venerdì 3 marzo alle ore 11:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Prezzo biglietto: € 25,00 + diritti di prevendita

AVA MAX

