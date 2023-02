Venerdì 24 febbraio sarà fuori ovunque “FILM HORROR” (Capitol Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di LEONARDO ZACCARIA, disponibile in pre-save al link https://presave.umusic.com/film-horror.

Il brano nasce dall’incontro musicale con effemmepi, producer e frontman della band “Costiera”. Nell’ultimo anno, grazie anche a questo scambio artistico, il cantautore ha rinnovato il sound unendo alla sua dimensione pop e cantautorale il giusto tocco alternative.

“Negli ultimi mesi mi sono fermato, ho riflettuto, ho cercato nuove ispirazioni perché è nata in me l’esigenza di trovare una mia identità musicale – dice l’artista – Sono entrato in studio e ho messo tutto di me nelle canzoni che ora sento rappresentarmi a 360 gradi come persona”.

In “Film Horror” l’artista racconta il senso di libertà ed invincibilità dell’amore. Questo sentimento come un film dell’orrore può spaventare, ma non si può fare altro che continuare a guardare per capire come va a finire.

https://www.instagram.com/leozaccaria/

https://vm.tiktok.com/ZS52uDTb/

