RDS 100% Grandi Successi è la Radio Ufficiale del Teatro Nazionale CheBanca! e del Teatro Lirico Giorgio Gaber, due tra i più storici teatri di Milano gestiti da Stage Entertainment Italia.

La società, leader in Europa nella produzione e distribuzione di musical dal vivo e spettacoli teatrali, arriva in Italia nel 2007 con il chiaro obiettivo di replicare il modello di business presente in Olanda, Germania, Francia, Russia, UK, US e Spagna, ideato da Joop Van den Ende, che ha l’obiettivo di produrre musical “first class” sul modello americano e tenerli in scena, presso lo stesso teatro, per molti mesi/anni.

Stage Entertainment Italia ha avviato le sue attività attorno alla gestione dei teatri e alla rappresentazione di long running show, attingendo al notevole patrimonio di giovani artisti italiani per allestire i suoi musical e creando le migliori condizioni possibili per svilupparne il talento.

RDS 100% Grandi Successi ha completamente sposato l’impegno e l’obiettivo di Stage Entertainment Italia di sostenere la buona musica e gli artisti italiani, e l’intero patrimonio culturale teatrale che rende la musica ancora più magica.

Un’occasione simbolica per far riscoprire tutto il fascino del mondo teatrale che in questi ultimi anni non abbiamo potuto vivere a pieno. Da qui la volontà di RDS 100% Grandi Successi di scegliere come partner due dei teatri che maggiormente rispecchiano e incarnano la bellezza e il fascino artistico all’insegna della condivisione e del divertimento.

