Spirit de Milan: gli appuntamenti della settimana

La musica è sempre dal vivo allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità.

Questi i prossimi appuntamenti:

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO

Alle 21.30 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 18 GENNAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con TRI URLUC: gruppo che ha un format tutto personale che comprende musica e parole, canzoni e cabaret, con la mission di portare tra il pubblico una grande dose di allegria.

VENERDÌ 19 GENNAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con ALEXANDRA DRAG QUEEN: Spaziando nella storia della dance music mondiale nei suoi periodi più “favolosi”, con lustrini e paillettes, Alexandra farà ballare il pubblico al ritmo dei suoi fianchi e delle sue parrucche voluminose e scintillanti. A seguire Dj Set Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 20 GENNAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MAURO L. PORRO’S HOT SWING RHYTHM: Un quintetto indiavolato con a capo il direttore artistico della Holy Swing Night, Mr. Mauro L. Porro. L’ensemble (composto dai più noti e capaci, giovani solisti del jazz classico milanese) sarà featuring dal saxofonista e clarinettista veronese Davide Vincenzi, una delle più recenti e preziose scoperte fra i giovanissimi talenti del Jazz Hot in Italia. A seguire swing Dj Set con Fabio Rutigliano.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 21 GENNAIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ FEST con DIXIE BLUES BLOWERS 6TET.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con BANFI BAZZARI CASUCCI BAND: Ensemble di cinque musicisti guidato da Aldo Banfi al pianoforte e Claudio Bazzari alla chitarra, con la voce passionale e potente di Isabella Casucci. Il gruppo è composto da musicisti che han collaborato con Mina, Celentano, De André, Ramazzotti, Nannini, Ray Charles, Nathalie Cole, Toquinho, Grace Jones, Donna Summer e Paul Young. Oltre ai leader Banfi e Bazzari e la special guest Isabella Casucci, la band si completa con una super sezione ritmica, con Lele Garro al basso e Alberto Pavesi alla batteria.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli d Musica su Dietro La Notizia