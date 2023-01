Dal 27 al 29 gennaio 2023, Comteatro è in scena alla Cavallerizza del teatro Litta di Milano con la sua ultima produzione “Le parole di Drina” regia di Claudio Orlandini e Cinzia Brogliato.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Carola Boschetti e Roberto Ceriani e dalla testimonianza di Drina Bavestrello. Scritto e interpretato da Laura Laterza, la protagonista racconta il dramma vissuto in prima persona, appena quindicenne, durante il Golpe militare del 1973 in Cile.

È la mattina dell’11 settembre quando, alle primissime ore del giorno, sente scoppiare una bomba posta all’interno dell’Università Tecnica dello Stato proprio di fronte casa sua.

Da quel momento termina una parte importante della sua vita serena e spensierata, che tocca l’apice della gioia sotto il governo di Salvador Allende e inizia una vita difficile e dolorosa che vede l’arresto del padre, un uomo “per bene”, mai in aperta opposizione al regime di Pinochet, che tuttavia subisce indicibili torture per aver scelto di difendere la sua famiglia e i suoi ideali di giustizia; la fuga di sua sorella, ricercata dai golpisti perchè militante socialista e l’inevitabile abbandono del Cile per approdare all’Italia solidale degli anni settanta dove si sentirà accolta e metterà nuove radici.

Il racconto di Drina è un intreccio di storia e memoria ma anche una storia drammaticamente attuale, tanto attuale in un momento in cui le nostre vite, in un’apparente condizione di equilibrio, sono continuamente minacciate dalla sensazione di un pericolo imminente.

