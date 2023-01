Kali Uchis: “I Wish You Roses”, il nuovo singolo

Oggi la vincitrice ai Grammy Awards Kali Uchis pubblica la nuova traccia “I Wish You Roses”, via Geffen Records (Virgin Records/ Universal Music Italia), accompagnata da un videoclip diretto da Cho Gi-Seok in Corea.

“Questo brano parla del lasciare le persone con amore”- racconta la Uchis. “Che sia un amico, un amante o qualcun altro, il punto è celebrare il lasciar andare le persone dalla propria vita senza risentimento o amarezza”.

Kali Uchis è attesissima come performer sul palco di importanti festival come il Coachella, Lollapalooza in Cile, Argentina e Brasile e all’Estéreo Picnic in Colombia.

Lo scorso anno, Kali Uchis ha vinto 3 Billboard Latin Awards, 2 Billboard Music Awards e un American Music Award. Nel 2021 ha vinto il suo primo Billboard Latin Music Award con il suo acclamato album in lingua spagnola, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞, pubblicato nel 2020.

Il disco includeva la mega-hit mondiale, “telepatía,” tra i brani più suonati nel 2021 in Italia in radio e che ha generato oltre 2 miliardi di stream a livello globale. È stato, inoltre, il brano in spagnolo di un artista solista con la più lunga permanenza nella celeberrima Billboard Hot 100 (23 settimane).

Nello stesso anno ha vinto il suo primo Grammy Award, ha vinto ai Premios Nuestra Tierra e Univision Premios Juventud, è apparsa sulla copertina di Office Magazine, è stata ospite al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” e si è esibita assieme a Tyler, The Creator in tour nelle arene in Nord America.

Inoltre, la Uchis ha pubblicato un video con una performance live del suo brano del 2015, “Melting,” riscoperto recentemente e già con milioni di stream su Spotify e miliardi di visualizzazioni su TikTok.

