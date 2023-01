Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, grazie alla collaborazione con DNC Entertainment Factory, arriva in esclusiva su Nexo+ I AM HERE, il documentario di Jordy Sank dedicato alla personalità magnetica e illuminante di Ella Blumenthal.

Di lei è impossibile non innamorarsi. Perché Ella è molto più di una nonna sopravvissuta all’Olocausto. Vive a Città del Capo, ha quattro figli, undici nipoti e nove pronipoti.

È una donna esuberante, vivace e dalla personalità frizzantina, cosa che la rende una narratrice perfetta che tiene incollati alle sue parole tutti coloro che iniziano ad ascoltarla.

Non ha mai paura di dire la sua, di fare battute e di parlare spontaneamente di momenti estremamente bui della sua vita. Cattura l’attenzione, illumina lo schermo e riesce a connettersi con gli spettatori di tutto il mondo.

Ella possiede, come nessun altro, la joie de vivre, il gusto per la vita, una caratteristica inaspettata, considerando il suo vissuto. Ma lei è una donna dalla volontà salda, che non si è mai fermata pur di vivere la vita al meglio e assaporarne ogni singolo momento.

I AM HERE di Jordy Sank è un messaggio universale e capace di ispirare, un film composito e prezioso sull’amore per la vita e un omaggio alla forza eccezionale di Ella Blumenthal.

Sarà disponibile in streaming dal 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, in esclusiva su Nexo+ per un evento speciale realizzato in collaborazione con DNC Entertainment Factory.

