Il 14 aprile FRANCO MUSSIDA torna in concerto all’Auditorium San Fedele di MILANO (Via Ulrico Hoepli, 3/b – ore 21.00), per presentare live i brani del suo ultimo album “Il Pianeta della Musica e il viaggio di Iòtu” (CPM Music Factory/Self Distribuzione), disponibile in formato CD, vinile e in Blu-ray.

Questo concerto, promosso da Barley Arts, segna l’inizio della nuova fase artistica del musicista che assegna alla qualità del suono un ruolo centrale. In particolare, evidenza la qualità degli strumenti, specie la chitarra Baritona di Mussida, che si potrà sentire in tutta la sua ampiezza e profondità.

L’altissima qualità sonora dell’impianto di diffusione Acusmonium dell’Auditorium San Fedele, si sposa magnificamente con questo particolare progetto, offrendo agli ascoltatori una speciale esperienza di immersività.

In scaletta, oltre alle 13 composizioni contenute nel disco, anche momenti musicali inediti e improvvisazioni da vivere intensamente con il pubblico in sala.

Sul palco con la chitarra e la voce di Franco Mussida ci saranno sei giovani musicisti, scelti in base a qualità espressive, timbriche e ritmico armoniche: Giulia Lazzerini, Marta Bonato, Marina Ferrazzo (voci), Eveline Lucchini (basso), Alessandro Rossi (percussioni), Alessandro Spoldi (tastiere).

«È una gioia tornare a suonare in pubblico con questa mia chitarra dal suono nuovo a lungo cercato, finalmente trovato. Gioia doppia perché in fondo racconto il lavoro di ogni musicista, che abbia o no, la consapevolezza di farlo: quello di entrare in relazione, essere accolti dal cuore della gente, attraverso la Musica. Forse è per questo che suono e creo racconti, visioni di un mondo interiore visto con le orecchie. O forse, perché suonando imparo; imparo e sento. Sento che il bello della Musica deve ancora venire, che il meglio di lei, deve ancora essere scoperto, e ci stupirà», racconta Mussida.

I biglietti del concerto sono disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di domani, martedì 31 gennaio, su Ticketone.

