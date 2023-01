Gué, Con il suo ultimo album Madreperla, ha già raggiunto la certificazione come disco d’oro, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI-GfK in tutte e 3 le categorie Album/Vinili/Singoli con tutti i brani nella top 40 della classifica; il singolo in radio Mollami pt. 2 , è stato la più alta nuova entrata nella classifica airplay di settimana scorsa. Top Albums Debut Global nelle prime 72 ore dalla sua uscita nella classifica di Spotify ed oggi finalmente arriva l’annuncio del concerto prodotto da Vivo Concerti nella sua città: Milano, 10 luglio, Ippodromo SNAI San Siro .