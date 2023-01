Cyrus Yung annuncia il suo nuovo singolo “Solo Solo”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 20 gennaio 2023.

“Solo Solo” è una ballad che mette a nudo la solitudine di Cyrus Yung, dalla quale riesce a uscire solo grazie alla musica. Continua così il percorso cantautorale e melodico dell’artista cominciato con il precedente singolo “Silvia (Sally)”, che ha ricevuto i KOM-PLIMENTI del suo mito Vasco Rossi sui social media.

“Credo sia arrivato il momento di raccontarvi una storia. L’evento che mi ha cambiato la vita…che mi portato a essere la persona che sono oggi… – racconta Cyrus Yung a proposito del suo nuovo brano.

“A 13 anni ho avuto un incidente stradale molto grave che mi ha costretto in ospedale per circa un anno. Ho passato i successivi tre anni tra casa, scuola e ospedale. Durante quel periodo ho scoperto la solitudine. La mia amata solitudine…e l’unica cosa che non mi ha mai fatto sentire solo è la musica. La musica non mi ha mai lasciato, mi ha fatto sentire importante, mi ha dato speranza, un obiettivo. Da quel momento ho donato la mia vita ad essa, mi sono lasciato coccolare, avvolgere, viziare…mi ha tenuto stretto al suo petto, vicino al cuore, dove ho sentito il battito della vita. Da quel giorno mi sento solo al mondo, ma so che, comunque vada, non potrò morire più grande del mondo che ho dentro”.

Il brano, che segue l’uscita dei precedenti singoli, “Silvia (Sally)”, un affettuoso omaggio a Vasco Rossi e alle sue celeberrime hit, “De-Generazione”, “Cartier” e “Rockstar” e “ Non è Facile ”.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia